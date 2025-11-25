Samsung Tengah Siapkan Galaxy A77, Punya Kapasitas RAM 8GB

jpnn.com - Samsung diam-diam tengah mempersiapkan smartphone Galaxy A77 untuk dirilis kepada publik.

Kehadiran perangkat itu terungkap setelah terlihat di platfom Geekbench.

Berdasarkan database online di platform Geekbench, ponsel itu memiliki kapasitas RAM 8GB, Android 16, dan chipset misterius yang mirip dengan Exynos 2400 dan 2400e milik Samsung.

Baca Juga: Samsung Galaxy S26 Akan Hadir Lebih Ringan dari iPhone 17

Dilaporkan Gsmarena pada Minggu waktu setempat, chipset itu diprediksi memiliki CPU dengan tiga inti Prime dengan clock hingga 2,78GHz, tiga inti performa dengan clock hingga 2,3GHz, dan empat inti efisiensi dengan clock hingga 1,82GHz.

Jadi, prosesornya kemungkinan masih deca-core seperti Exynos 2400 dan 2400e, tetapi clock CPU-nya lebih rendah daripada yang terlihat di keduanya.

Hal itu mungkin cocok untuk perangkat kelas menengah atas, tetapi bukan perangkat unggulan (atau setara dengan perangkat unggulan).

Baca Juga: Samsung Galaxy Z Flip8 Akan Hadir Lebih Tipis dan Ringan

Ini bisa jadi merupakan chip keluarga Exynos 2400 kelas bawah yang dimiliki Samsung, dan mengapa tidak memanfaatkannya dengan baik?

Spesifikasi lain dari Galaxy A77 belum terungkap sejauh ini, tetapi jika diluncurkan bersamaan dengan A57 (yang juga melakukan uji Geekbench), maka kemungkinan besar akan tiba sekitar bulan Maret 2026 mendatang.