JPNN.com - Teknologi - Gadget

Samsung W26, HP Lipat dengan Fitur Canggih, Harga Mulai Rp 30 Jutaan

Rabu, 15 Oktober 2025 – 00:07 WIB
Samsung kembali melakukan inovasi terbaru dengan meluncurkan ponsel lipat W26 secara eksklusif. (ANTARA/situs web Samsung China)

jpnn.com, BEIJING - Samsung kembali melakukan inovasi terbaru dengan meluncurkan ponsel lipat W26 secara eksklusif di pasar China.

Ponsel lipat asal Korea Selatan itu disebut sebagai sepupu jauh dari Samsung Galaxy Z Fold7.

Ponsel pintar ini menjadi suksesor dari Samsung W25 yang telah dirilis tahun lalu.

Namun, Samsung W26 membawa peningkatan kecil di sisi desain serta tersedianya konektivitas satelit yang memungkinkan penggunanya untuk tetap bisa berkomunikasi tanpa mengandalkan jaringan seluler.

Merujuk laporan GSM Arena, Senin, Samsung menyematkan kemampuan konektivitas satelit di W26 lewat dukungan sistem satelit Tiantong dengan kapasitas komunikasi berupa panggilan telepon dan mengirim SMS.

Secara spesifikasi, ponsel itu membawa kapasita RAM lebih besar dibanding pendahulunya.

Samsung W26 dibekali RAM 16GB dan pilih memori internal 512GB dan 1 TB.

Ada dua warna yang disediakan Samsung untuk W26, yaitu merah dan hitam.

TAGS   Samsung W26  Hp Lipat  HP Lipat Samsung  Samsung Galaxy Z Fold7 

