Samurai Paint Tuntaskan Penyemprotan Bodi Mobil dengan Cat Aerosol

Jumat, 13 Februari 2026 – 14:04 WIB
Samurai Paint Tuntaskan Penyemprotan Bodi Mobil dengan Cat Aerosol
Membuat terobosan, Samurai Paint tuntaskan penyemprotan bodi mobil dengan cat Aerosol dalam skala terbesar di Asia. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Samurai Paint sukses menggelar acara Penyemprotan Cat Aerosol pada mobil dengan skala terbesar di Asia selama tiga hari sebagai momen penting dalam dunia pengecatan mobil.

Selama acara berlangsung, 30 bodi mobil dicat ulang menggunakan cat semprot aerosol secara serentak. Pencapaian ini mendapat pengakuan resmi dari Asia Records dan ASEAN Records sebagai Rekor Pengecatan Ulang Bodi Mobil dalam Jumlah Terbanyak dengan Memakai Cat Aerosol pada Satu Acara.

Kesuksesan ini menjadi pencapaian penting di industri yang selama ini didominasi oleh bengkel profesional yang menggunakan sistem kompresor dan spray gun.



"Acara ini memberikan bukti nyata dalam skala besar bahwa pengecatan ulang bodi mobil tidak lagi harus dilakukan di bengkel profesional," ujar Chief Executive Officer Samurai Paint Ian Ong Yoke En.

Edukasi menjadi bagian penting dari strategi Samurai Paint. Para peserta acara ini memperoleh pengalaman langsung mengenai teknik penyemprotan dan prosedur operasional standar.

Meski acara ini digelar secara khusus di Malaysia, Ong menyebutkan bahwa tantangan tersebut akan menjadi dasar dari inisiatif jangka panjang dan direncanakan sebagai menjadi agenda tahunan.



Di Indonesia, Samurai Paint hadir lewat PT Samurai Kurobushi Indonesia yang juga gencar mengedukasi pasar dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi dan sekolah lokal, termasuk melalui ajang “Samuraian Festival for Student” yang diikuti berbagai SMK di seluruh Indonesia.

Keunikan acara Penyemprotan Cat Aerosol pada mobil dengan skala terbesar di Asia terletak pada pemilihan peserta. Alih-alih melibatkan tenaga profesional, Samurai Paint mengajak para penggemar DIY (Do-It-Yourself) untuk berpartisipasi. Hal tersebut mencerminkan komitmen Samurai Paint dalam memberdayakan individu yang ingin mengerjakan sendiri proyek otomotifnya.

Membuat terobosan, Samurai Paint tuntaskan penyemprotan bodi mobil dengan cat Aerosol dalam skala terbesar di Asia.

