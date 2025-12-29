Sandang Status Tersangka, Wagub Babel Ditantang Kooperatif Jalani Proses Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Pihak pelapor menyayangkan sikap Wakil Gubernur Bangka Belitung Hellyana yang urung memenuhi panggilan pemeriksaan penyidkk Bareskrim Polri yang sedianya dilakukan pada Senin (29/12).

Kuasa hukum pelapor, Herdika Sukma Negara menegaskan, sebagai seorang pejabat negara, yang dipilih warga Bangka Belitung, Hellyana seharusnya bisa memberikan contoh bagaimana seharusnya masyarakat patuh kepada hukum.

Dengan statusnya sebagai tersangka, Herdika menantang Hellyana untuk membuktikannya di depan penyidik hingga di proses persidangan yang sah.

"Kami yakin pihak terlapor bukan sedang mengulur waktu dengan menunda proses pemeriksaan sebagai tersangka ya. Jadi sebaiknya terlapor mengikuti saja proses hukum di Bareskrim," kata Herdika dalam keterangannya kepada awak media.

Pernyataan itu sendiri disampaikan Herdika menyikapi surat permohonan pemeriksaan yang dilayangkan Hellyana kepada penyidik pasca dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka.

Dimana dalam surat tersebut Hellyana melalui kuasa hukumnya mengklaim telah memiliki jadwal terlebih dahulu yang tidak bisa ditinggalkan.

"Kami sangat mengapresiasi jika terlapor bersikap kooperatif dan tidak malah berusaha menghindari upaya hukum yang seharusnya dia hadapi," ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hellyana sebagai tersangka perkara dugaan ijazah palsu.