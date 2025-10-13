Close Banner Apps JPNN.com
Sandiaga: Pelatihan Pempek dan Tahu Bakso Buka Peluang Usaha Baru

Senin, 13 Oktober 2025 – 20:26 WIB
Yayasan Indonesia Setara dan Gebrakan Anak Negeri gelar pelatihan usaha pempek dan tahu bakso. Foto: YIS

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Yayasan Indonesia Setara (YIS) bekerja sama dengan Gebrakan Anak Negeri (GAN) menggelar pelatihan pembuatan pempek pelangi dan tahu bakso topping di Universitas Islam Syekh Yusuf, Babakan, Kota Tangerang.

Kegiatan bertajuk “Workshop Penciptaan Lapangan Kerja: Dari Usaha Rumahan Jadi JuraGAN Jajanan Viral Olahan Sehat” ini diikuti 50 peserta yang terdiri atas ibu-ibu pelaku UMKM dan mahasiswa.

Tujuannya, membuka peluang usaha rumahan yang mudah dijalankan dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

Dalam pelatihan tersebut, peserta diajarkan cara membuat pempek pelangi dengan pewarna alami seperti sawi dan buah naga, serta tahu bakso topping yang siap dijual.

Mereka juga memperoleh pelatihan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu strategi pemasaran produk secara digital.

Program ini turut berfokus pada pembangunan jejaring UMKM untuk mendorong penjualan berkelanjutan serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya perempuan.

Founder Yayasan Indonesia Setara, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen YIS dalam memberdayakan masyarakat agar mandiri dan memiliki kesetaraan kesempatan di bidang ekonomi.

“Sejak awal, YIS bergerak untuk kesetaraan bagi anak muda, difabel, dan perempuan. Pelatihan ini dipilih karena terjangkau, mudah dipraktikkan, dan cepat cuan,” ujar Sandiaga Uno dalam siaran tertulis, Senin (13/10).

Yayasan Indonesia Setara dan Gebrakan Anak Negeri gelar pelatihan usaha pempek dan tahu bakso.

TAGS   Sandiaga Uno  Pempek  pelatihan  lapangan kerja  peluang usaha  pempek pelangi 
