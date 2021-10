Sandiaga Uno Ajak Kalangan Muda Dukung Sustainable Tourism

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meminta para anak muda yang tergabung dalam Kader Muda Penggerak Pariwisata Indonesia (KM-Perisai) mendukung program sustainable tourism atau wisata berkelanjutan yang sedang digalakkan di Indonesia.

Sandiaga mengatakan pihaknya akan merangkul generasi muda dan unsur pentahelix seperti KM-Perisai untuk menyukseskan program sustainable tourism di masa mendatang.

"Keterlibatan generasi milenial termasuk KM-Perisai akan diarahkan pada pemaksimalan mamanfaatkan teknologi digital sebagai instrumen keberlanjutan dan instrumen keberadilan dan juga kita kembangkan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui program upskilling, reskilling, dan entrepreneurship," kata Sandiaga Uno pada acara Simposium KM-Perisai, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Sandiaga menjelaskan, bertepatan pada Hari Pariwisata Dunia, pihaknya kembali mempertegas soal konsep pengembangan pariwisata inklusif untuk mendorong pariwisata nasional menuju Indonesia Emas 2045.

"Dengan konsep inklusif, harapannya jangan sampai pandemi ini meninggalkan rekan kita yang ada di kelas ekonomi terbawah. Prinsipnya adalah no one left behind (tidak ada seorang pun yang tertinggal), harus kita tarik dalam trend pemulihan dengan trend digitalisasi yang diakselerasi oleh pandemi Covid-19," paparnya.

Sebagai mitra pemerintah, dalam hal ini Kemenparekraf, KM-Perisai diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam melakukan upaya mitigasi dan pemulihan di ekonomi.

Dia juga mendorong agar dapat beradaptasi dengan keadaan kenormalan terkini dengan mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan atau 17 sustainable development goals.

"Selain itu, saya berharap teman-teman KM-Perisa peduli terhadap isu-isu berkelanjutan, isu-isu lingkungan hidup, isu-isu sosial dan isu-isu tata kelola, bagaimana anak-anak muda semakin peduli terhadap lingkungan, terhadap manusianya dan juga terhadap kesejahteraan," kata Sandiaga. (dkk/jpnn)



