Sandiaga Uno Berbagi 1.000 Rendang di Kampung Cahaya Menteng Atas

Senin, 01 Juni 2026 – 06:15 WIB
Founder Yayasan Indonesia Setara (YIS), Sandiaga Salahuddin Uno membagikan ratusan paket rendang kepada masyarakat yang membutuhkan yang dipersembahkan Yayasan Indonesia Setara bersama Muslimverse.

jpnn.com, JAKARTA - Founder Yayasan Indonesia Setara (YIS), Sandiaga Salahuddin Uno membagikan ratusan paket rendang kepada masyarakat yang membutuhkan yang dipersembahkan Yayasan Indonesia Setara bersama Muslimverse.

Adapun kurban jadi rendang yang dilaksanakan di Kampung Cahaya Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pada Sabtu (30/5).

Kampung Cahaya atau dikenal sebagai Kampung Gasong berada di belakang pusat perbelanjaan Kasablanka. Kampung tersebut mayoritas warganya memiliki profesi sebagai pemulung.

"Olahan rendang dipilih agar daging kurban dapat lebih tahan lama, praktis dikonsumsi, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi penerima," ujar Sandiaga Uno.

Dia mengungkapkan di tengah kondisi harga bahan pokok yang terus naik kepedulian sosial daging kurban yang telah diolah menjadi pilihan untuk diberikan kepada warga Kampung Cahaya.

Sandiaga Uno berharap dengan pembagian rendang masyarakat dapat merasakan kebersamaan dan dukungan di tengah situasi ekonomi yang sulit. 

Rendang dibagikan untuk kurang lebih hampir 1.000 orang 

"Dengan semangat ‘Kurban Jadi Rendang, Ribuan Senyum Tersajikan’, kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk terus berbagi dan menghadirkan manfaat nyata," pungkas Sandiaga Uno.

