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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Sandiaga Uno Dorong Penguatan Ekonomi Hijau lewat Investasi di MUTU

Jumat, 05 Juni 2026 – 15:56 WIB
Sandiaga Uno Dorong Penguatan Ekonomi Hijau lewat Investasi di MUTU - JPNN.COM
Pengusaha sekaligus pemegang saham utama Grup Saratoga, Sandiaga Salahuddin Uno terus mendorong ekonomi hijau lewat investasi di MUTU. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha sekaligus pemegang saham utama Grup Saratoga, Sandiaga Salahuddin Uno mendorong ekonomi hijau lewat investasi di PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU).

Rencana masuknya Sandiaga disambut positif oleh manajemen MUTU.

Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk, Arifin Lambaga mengatakan baik MUTU maupun Sandiaga Uno memiliki pandangan serupa mengenai pentingnya keberlanjutan sebagai fondasi pembangunan ekonomi masa depan.

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Perseroan menilai kesamaan visi terkait pengembangan ekonomi hijau menjadi modal penting untuk membangun kolaborasi strategis ke depan.

"Kami punya satu platform pemikiran bahwa green menjadi salah satu tujuan dari semua kegiatan yang dilakukan," ujar Arifin dalam siaran tertulis pada Kamis (4/6).

Menurut Arifin, konsep ekonomi hijau saat ini tidak lagi sekadar menjadi tuntutan regulasi, tetapi telah berkembang menjadi kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.

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Arifin menjelaskan ekonomi hijau dibangun di atas tiga pilar utama, yakni lingkungan (planet), kesejahteraan (prosperity), dan masyarakat (people).

Kesamaan pandangan tersebut dinilainya membuka peluang bagi kedua pihak untuk mengembangkan platform bisnis yang lebih luas, khususnya dalam sektor keberlanjutan.

Pengusaha sekaligus pemegang saham utama Grup Saratoga, Sandiaga Salahuddin Uno terus mendorong ekonomi hijau.

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TAGS   Bisnis  Sandiaga Uno  ekonomi hijau  investasi  MUTU  ESG 
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