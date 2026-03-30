JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Sandiaga Uno Dorong Perempuan Naik Kelas Lewat Pelatihan Kuliner dan Digital

Senin, 30 Maret 2026 – 00:23 WIB
Sandiaga Uno dorong perempuan naik kelas lewat pelatihan mochi dan pemasaran digital. Foto: YIS

jpnn.com, JAKARTA - Sandiaga Salahudin Uno mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan berbasis kuliner dan digital sebagai upaya meningkatkan kapasitas usaha rumahan menjadi bisnis mandiri.

Dorongan tersebut diwujudkan melalui program “Workshop Mochi Kekinian: Lezat, Laris, Panen Cuan” yang digelar di Kantor Kelurahan Gegerkalong, Bandung, Kamis (26/3/2026), dengan melibatkan sekitar 50 peserta, mayoritas ibu rumah tangga.

Sandiaga menegaskan pemberdayaan perempuan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek produksi, tetapi juga kemampuan pemasaran dan pemanfaatan teknologi digital.

“Kami ingin perempuan Indonesia tidak hanya bisa produksi, tetapi juga mampu menjual, membangun brand, dan memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3).

Dia menilai integrasi pelatihan keterampilan praktis dan literasi digital menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil, khususnya di sektor kuliner.

“Pendekatan ini penting agar pelaku usaha tidak hanya membuat produk, tetapi juga memahami cara menjangkau pasar yang lebih luas,” katanya.

Program ini diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Setara bekerja sama dengan BSI Maslahat, Rumah Zakat, dan OK OCE Forever.

Selain pelatihan pembuatan Mochi Bread dan Mochi Daifuku bersama Chef Deasy, peserta juga mendapatkan edukasi pemanfaatan teknologi seperti ChatGPT untuk mendukung promosi dan pengembangan ide bisnis.

