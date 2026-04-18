Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Sandiaga Uno Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Inkubasi Perempuan

Sabtu, 18 April 2026 – 16:31 WIB
Sandiaga Uno dorong UMKM naik kelas lewat program inkubasi bisnis perempuan di Bogor. Foto: YIS

jpnn.com, BOGOR - Founder Yayasan Indonesia Setara (YIS) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas serta mampu menciptakan lapangan kerja baru melalui program inkubasi bisnis.

Hal tersebut disampaikannya dalam program “Inkubasi Perempuan Berdaya Naik Kelas” bertema Workshop Olahan Edamame, yang digelar di Bogor, Jawa Barat.

Program yang dimulai sejak 14 April 2026 ini diikuti sekitar 40 perempuan pelaku usaha dari wilayah Bogor Raya dan merupakan kolaborasi antara YIS dan OK OCE GAN.

Baca Juga:

Sandiaga menegaskan, program inkubasi bisnis yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pelatihan keterampilan, tetapi juga dirancang sebagai upaya menciptakan lapangan kerja berbasis UMKM.

Menurutnya, keberhasilan program inkubasi harus diukur dari dampak ekonomi yang dihasilkan, termasuk kemampuan peserta dalam membangun usaha berkelanjutan dan menyerap tenaga kerja.

“Yang kita kejar adalah dampak sosial dan pertumbuhan bersama. Dari usaha kecil yang naik kelas, akan lahir peluang kerja baru di masyarakat,” ujar Sandiaga dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4).

Baca Juga:

Dalam program tersebut, peserta tidak hanya dilatih memproduksi olahan edamame seperti mochi, bolu kukus, dan susu, tetapi juga dibekali kemampuan bisnis secara menyeluruh.

Materi yang diberikan mencakup manajemen usaha, pengemasan produk, branding, hingga pemasaran digital guna meningkatkan daya saing usaha.

Sandiaga Uno dorong UMKM naik kelas lewat program inkubasi bisnis perempuan di Bogor.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Sandiaga Uno  inkubasi perempuan  UMKM naik kelas  Yayasan Indonesia Setara  YIS 
BERITA SANDIAGA UNO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp