Sandiaga Uno Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Inkubasi Perempuan

jpnn.com, BOGOR - Founder Yayasan Indonesia Setara (YIS) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas serta mampu menciptakan lapangan kerja baru melalui program inkubasi bisnis.

Hal tersebut disampaikannya dalam program “Inkubasi Perempuan Berdaya Naik Kelas” bertema Workshop Olahan Edamame, yang digelar di Bogor, Jawa Barat.

Program yang dimulai sejak 14 April 2026 ini diikuti sekitar 40 perempuan pelaku usaha dari wilayah Bogor Raya dan merupakan kolaborasi antara YIS dan OK OCE GAN.

Sandiaga menegaskan, program inkubasi bisnis yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pelatihan keterampilan, tetapi juga dirancang sebagai upaya menciptakan lapangan kerja berbasis UMKM.

Menurutnya, keberhasilan program inkubasi harus diukur dari dampak ekonomi yang dihasilkan, termasuk kemampuan peserta dalam membangun usaha berkelanjutan dan menyerap tenaga kerja.

“Yang kita kejar adalah dampak sosial dan pertumbuhan bersama. Dari usaha kecil yang naik kelas, akan lahir peluang kerja baru di masyarakat,” ujar Sandiaga dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4).

Dalam program tersebut, peserta tidak hanya dilatih memproduksi olahan edamame seperti mochi, bolu kukus, dan susu, tetapi juga dibekali kemampuan bisnis secara menyeluruh.

Materi yang diberikan mencakup manajemen usaha, pengemasan produk, branding, hingga pemasaran digital guna meningkatkan daya saing usaha.