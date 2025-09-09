Sandiaga Uno Hadir dalam Penyambutan Mahasiswa Baru Universitas Bakrie

Selasa, 09 September 2025 – 16:47 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Bakrie menerima 1.010 mahasiswa baru angkatan 2025 dalam 'Fusion To The Future'.

Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Bakrie Krisnaraga Syarfuan menyampaikan selamat datang dan salam hangat kepada mahasiswa baru.

Krisnaraga menyataka program itu selaras dengan semangat untuk terus bergerak maju hingga kancah internasional.

"Generasi muda Universitas Bakrie akan kami dukung untuk menjawab tantangan zaman dengan semangat inovasi serta perspektif global” ujar Krisnaraga dikutip, Selasa (9/9).

Proses penyambutan mahasiswa diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Hymne dan Mars Universitas Bakrie.

Acara kemudian berlanjut dengan pengenalan nila-nilai Universitas Bakrie dan ditutup dengan penyematan almamater secara simbolis oleh Rektor Universitas Bakrie, Prof. Sofia W. Alisjahbana.

Kepala Biro Kemahasiswaan, Dr. Aryo Subarkah Eddyono, S.Sos., M.Si, menambahkan kegiatan UBakrie’s Week membantu mahasiswa beradaptasi dengan cepat, mulai dari pengenalan layanan kampus, etika perkuliahan, hingga sosialisasi anti bullying dan anti pelecehan seksual.

"Harapannya mahasiswa bisa kuliah dengan nyaman, tepat waktu, berkualitas, dan berdaya saing global," ungkap Dr. Aryo.