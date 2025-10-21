Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Sandiaga Uno Sebut Workshop UMPRI-YIS Buka Lapangan Kerja

Selasa, 21 Oktober 2025 – 10:11 WIB
Sandiaga Uno Sebut Workshop UMPRI-YIS Buka Lapangan Kerja - JPNN.COM
Yayasan Indonesia Setara (YIS) bersama Gebrakan Anak Negeri (GAN) dan Universitas Muhammadiyah Pringsewu (UMPRI), Lampung, menggelar Workshop Camilan Sehat Olahan Ikan berupa nugget dan dimsum. Foto: Source

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Indonesia Setara (YIS) bersama Gebrakan Anak Negeri (GAN) dan Universitas Muhammadiyah Pringsewu (UMPRI), Lampung, menggelar Workshop Camilan Sehat Olahan Ikan berupa nugget dan dimsum, Sabtu (18/10/2025).

Kegiatan ini diikuti 60 peserta yang terdiri dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta mahasiswa.

Bertempat di Kampus UMPRI, Jalan KH Ahmad Dahlan, Pringsewu, kegiatan ini bertujuan membuka peluang usaha rumahan berbasis olahan ikan lokal.

Baca Juga:

Peserta dibekali keterampilan membuat nugget dan dimsum yang siap jual, disertai pelatihan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pemasaran digital.

Pendiri YIS Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan inisiatif ini lahir dari semangat kesetaraan dan kolaborasi.

“Kami membangun YIS dengan tujuan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dalam bekerja, berkontribusi, dan memperoleh pendidikan. Workshop ini adalah salah satu cara kami mewujudkan hal itu,” ujar Sandiaga Uno.

Baca Juga:

Menurut Sandiaga Uno, pelatihan kuliner dipilih karena relatif terjangkau, mudah dipraktikkan, dan cepat memberikan hasil ekonomi.

“Kelas memasak seperti ini tidak hanya mengangkat cita rasa lokal, tetapi juga memperkuat jejaring UMKM melalui kolaborasi. Bukan semata mencari keuntungan, tetapi juga membangun silaturahmi dan saling menguatkan,” katanya.

UMPRI dan YIS menggelar workshop buat usaha kecil dan mahasiswa, Sandiaga Uno sebut membuka lapangan kerja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sandiaga Uno  YIS  UMKM  Mahasiswa  Universitas Muhammadiyah Pringsewu 
BERITA SANDIAGA UNO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp