Sandiaga Uno Sebut Workshop UMPRI-YIS Buka Lapangan Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Indonesia Setara (YIS) bersama Gebrakan Anak Negeri (GAN) dan Universitas Muhammadiyah Pringsewu (UMPRI), Lampung, menggelar Workshop Camilan Sehat Olahan Ikan berupa nugget dan dimsum, Sabtu (18/10/2025).

Kegiatan ini diikuti 60 peserta yang terdiri dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta mahasiswa.

Bertempat di Kampus UMPRI, Jalan KH Ahmad Dahlan, Pringsewu, kegiatan ini bertujuan membuka peluang usaha rumahan berbasis olahan ikan lokal.

Peserta dibekali keterampilan membuat nugget dan dimsum yang siap jual, disertai pelatihan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pemasaran digital.

Pendiri YIS Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan inisiatif ini lahir dari semangat kesetaraan dan kolaborasi.

“Kami membangun YIS dengan tujuan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dalam bekerja, berkontribusi, dan memperoleh pendidikan. Workshop ini adalah salah satu cara kami mewujudkan hal itu,” ujar Sandiaga Uno.

Menurut Sandiaga Uno, pelatihan kuliner dipilih karena relatif terjangkau, mudah dipraktikkan, dan cepat memberikan hasil ekonomi.

“Kelas memasak seperti ini tidak hanya mengangkat cita rasa lokal, tetapi juga memperkuat jejaring UMKM melalui kolaborasi. Bukan semata mencari keuntungan, tetapi juga membangun silaturahmi dan saling menguatkan,” katanya.