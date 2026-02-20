Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Sandiaga Uno Sukses Berdayakan Masyarakat lewat Desa Emas Kebumen 2026

Jumat, 20 Februari 2026 – 16:04 WIB
Sandiaga Uno Sukses Berdayakan Masyarakat lewat Desa Emas Kebumen 2026 - JPNN.COM
Founder Yayasan Indonesia Setara (YIS), Sandiaga Salahuddin Uno sukses membawa puluhan warga peserta Program Desa EMAS (Ekonomi Maju & Sejahtera) 2026 Kebumen. Foto: dok YIS

jpnn.com, JAKARTA - Founder Yayasan Indonesia Setara (YIS), Sandiaga Salahuddin Uno sukses membawa puluhan warga Kebumen peserta Program Desa EMAS (Ekonomi Maju & Sejahtera) 2026 berdaya lewat pelatihan produk inovatif bernilai ekonomi.

“Lewat workshop harapannya bisa meningkatkan peluang pendapatan bagi masyarakat desa khususnya Desa Lajer, Pagedangan dan Sinungrejo,” ungkap Sandiaga Uno dikutip, Jumat (20/2).

Kegiatan yang diprakarsai INOTEK Foundation dan YIS itu dilaksanakan di Balai Desa Lajer, Dukuh Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah  pada 16-17 Januari 2026 lalu.

Baca Juga:

Kegiatan tersebut diikuti oleh 37 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor kerajinan menandai dimulainya pelaksanaan Program Desa EMAS 2026 di Kebumen. Rangkaian Program Desa EMAS akan didampingi selama enam bulan.

“Kami juga ingin memberikan edukasi dan pengalaman praktik keterampilan pembuatan kerajinan pelepah pisang," ujar Sandiaga. 

Program Desa EMAS juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa dan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan produk unggulan yang berbasis potensi lokal. 

Baca Juga:

"Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, program ini dapat menjadi langkah signifikan menuju kemandirian ekonomi desa," tambah Sandiaga Uno.

Program Desa Emas Kebumen 2026 juga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa. Kegiatan ini juga memberdayakan pelaku UMKM dengan pelatihan dan akses ke pasar serta mendorong perluasan pemasaran produk kerajinan agar lebih meluas.

Founder Yayasan Indonesia Setara (YIS), Sandiaga Salahuddin Uno sukses membawa puluhan warga peserta Program Desa EMAS (Ekonomi Maju & Sejahtera) 2026 Kebumen

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ekonomi kreatif  Ekonomi  desa  Sandiaga Uno  UMKM  perekonomian desa 
BERITA EKONOMI KREATIF LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp