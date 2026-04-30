Sandilogi di Event Space vOffice Ungkap Pelajaran Keuangan Penting untuk Anak Muda

jpnn.com, JAKARTA - Sandiaga Salahuddin Uno mengupas prinsip-prinsip penting dalam membangun fondasi keuangan sejak usia muda dalam talkshow "Pelajaran Penting Soal Uang yang Tidak Diajarkan di Usia 20an".

Digelar oleh Unscripted by Theresa Learns bersama vOffice dan Sandilogi di Event Space vOffice Centennial Tower, Jakarta acara itu dipandu oleh Theresa Learns.

Sandiaga Uno yang dikenal sebagai wirausahawan sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2020-2024, membagikan perjalanan finansialnya yang penuh dinamika.

Mengawali karir dengan gaji Rp 400 ribu sebelum mencapai penghasilan ribuan dolar AS di usia akhir 20-an.

Namun, di titik tersebut, rasa percaya diri yang berlebihan justru membawanya pada keputusan finansial berisiko tinggi.

Sandiaga mengungkapkan selain mengalami kerugian besar akibat margin call di pasar saham, dirinya juga sempat mengambil langkah yang berdampak pada kehidupan pribadi.

Saat itu, ia meyakinkan mertuanya untuk berinvestasi dengan menjaminkan sertifikat tanah sebagai jaminan pinjaman bank yang kemudian dialokasikan ke saham.

Alih-alih menghasilkan keuntungan, keputusan tersebut justru berujung kerugian. "Itu pelajaran yang jarang saya ceritakan. Saya bukan hanya rugi, tapi juga jadi punya utang ke mertua," ungkap Sandiaga.