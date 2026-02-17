Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

SanDisk Gandeng King Aloy Jadi Wajah Campaign TechShift

Selasa, 17 Februari 2026 – 23:23 WIB
Mister Aloy atau yang akrab disapa King Aloy (baju putih). Foto source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - SanDisk, perusahaan teknologi global yang memproduksi berbagai solusi penyimpanan data berbasis flash memory menggandeng King Aloy sebagai Wajah Campaign TechShift SanDisk.

Kolaborasi ini berawal dari candaan ringan dalam sebuah podcast di YouTube, yang kemudian berkembang menjadi campaign berskala nasional.

King Aloy, yang dikenal publik melalui akun media sosialnya, Mister Aloy tampil sebagai narasumber dalam podcast Kejar Setoran bersama host Praz Teguh di kanal YouTube Tuah Kreasi.

Dalam perbincangan tersebut, King Aloy menceritakan pengalamannya yang terpaksa mengganti ponsel demi mendapatkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar untuk kebutuhan konten.

“Gue ganti Hp biar penyimpanannya lebih gede aja. Soalnya, memori Hp sebelumnya kecil. Soalnya gue ngonten bikin foto, video, jadi ribet,” ujar Aloy dalam podcast tersebut.

Menanggapi keluhan tersebut, Praz Teguh menawarkan solusi dengan memperkenalkan SanDisk Phone Drive.

“Ini nih SanDisk Phone Drive, tinggal colok, bisa untuk Hp iOS maupun Android. Semua data di Hp bisa dipindahkan ke dalam SanDisk Phone Drive,” jelas Praz.

Dalam suasana bercanda, Praz bahkan meminta King Aloy mengenakan SanDisk Phone Drive sebagai kalung.

TAGS   King Aloy  Aloy  SanDisk  Mister Aloy 

