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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Sandy Walsh Resmi Berseragam Persib, Dikontrak Hingga 2029

Kamis, 02 Juli 2026 – 16:54 WIB
Sandy Walsh Resmi Berseragam Persib, Dikontrak Hingga 2029 - JPNN.COM
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Kuswara S. Taryono saat mengumumkan dua pemain baru di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Kamis (2/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung memperkenalkan Sandy Henry Walsh, pemain Timnas Indonesia, sebagai rekrutan anyar dalam bursa transfer pemain musim 2026/27.

Pengumuman dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan donor darah Persib di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Kamis (2/7).

Deputy CEO PT. Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan mengatakan, bahwa pemain kelahiran Brussel, Belgia itu akan menjadi bagian dari Persib hingga 2029.

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"Persib memberikan kontrak berdurasi tiga tahun kepada Sandy Walsh. Kami memandang kehadirannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan tim pada musim ini, tetapi juga sebagai investasi strategis jangka panjang bagi klub," kata Adhitia dalam keterangannya.

Menurut dia, perekrutan Sandy merupakan bagian dari upaya Persib membangun skuad yang makin kompetitif dan berkarakter. 

Kehadirannya merupakan rekomendasi tim pelatih yang membutuhkan sosok pemain berpengalaman, memiliki fleksibilitas tinggi, serta mampu bermain di beberapa posisi.

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"Selama berkarier, Sandy telah menunjukkan kemampuannya bermain di berbagai posisi, baik sebagai bek kanan, bek tengah, maupun gelandang bertahan."

"Karakter serbabisa seperti ini tentu menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi kebutuhan tim," ucapnya.

Persib Bandung memperkenalkan Sandy Walsh sebagai rekrutan anyar. Pemain Timnas Indonesia itu dikontrak panjang dengan durasi tiga musim.

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TAGS   Persib Bandung  Sandy Walsh  Adhitia Putra Herawan  Persib Bandung Bermartabat 
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