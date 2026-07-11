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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Sandy Walsh Ungkap Alasan Romantis di Balik Nomor Punggung Barunya di Persib

Sabtu, 11 Juli 2026 – 12:37 WIB
Sandy Walsh Ungkap Alasan Romantis di Balik Nomor Punggung Barunya di Persib - JPNN.COM
Sandy Walsh saat diperkenalkan sebagai pemain baru Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Nomor punggung 6 yang akan dikenakan Sandy Walsh bersama Persib Bandung ternyata memiliki cerita spesial.

Bek Timnas Indonesia itu mengaku terinspirasi dari sang istri, Aislinn Konig.

Sandy mengungkapkan nomor yang dipakainya merupakan hasil obrolan sederhana bersama wanita asal Kanada tersebut.

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"Selama ini saya identik dengan nomor 5, sedangkan istri saya memakai nomor 1."

"Karena sekarang dia sedang hamil, kami menggabungkan angka itu dan akhirnya saya memilih nomor 6," ucap Sandy.

Angka tersebut sebelumnya menjadi milik Robi Darwis yang tidak lagi memperkuat Pangeran Biru. Meski begitu, Sandy menegaskan nomor punggung bukanlah hal yang paling penting baginya.

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Pemain berdarah Surabaya itu menilai identitas sebuah tim jauh lebih berarti dibanding angka yang melekat di jersei.

Baginya, kesempatan mengenakan lambang Persib di dada sudah menjadi kebanggaan tersendiri.

Nomor punggung 6 yang akan dikenakan Sandy Walsh bersama Persib Bandung ternyata memiliki cerita spesial.

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TAGS   Sandy Walsh  Persib  Persib Bandung  Super League  Aislinn Konig 
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