'Sang Garuda Sahabat Diantara Kita' Resmi Rilis, Angkat Semangat Tim dan Persatuan

Senin, 16 Februari 2026 – 13:43 WIB
Episode perdana bertajuk Sang Garuda Sahabat Diantara Kita resmi diperkenalkan sebagai bagian dari rangkaian album 151Project. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Episode perdana bertajuk Sang Garuda Sahabat Diantara Kita resmi diperkenalkan sebagai bagian dari rangkaian album 151Project.

Karya ini mengangkat kisah pemuda dengan tekad kuat memulai petualangan sebagai pesepak bola muda yang cinta tanah air dan menjunjung tinggi kewibawaan Nusantara.

Dalam Episode 1, lagu “Sang Garuda” menjadi pengantar cerita tentang sosok talent muda yang meniti karier di dunia sepak bola.

Liriknya menggambarkan karakter pekerja keras yang giat berlatih, berkompetisi, dan berjuang meraih prestasi.

Sosok tersebut diposisikan sebagai representasi generasi muda yang tidak hanya mengejar mimpi pribadi, tetapi juga membawa semangat kolektif demi kebanggaan tim dan bangsa.

Konsep “Sang Garuda” tidak berdiri sendiri. Narasi lagu ini terhubung dengan tema besar yang diusung album 151Project, yakni perjalanan kehidupan anak-anak muda dengan latar sepak bola.

Cerita yang dibangun menempatkan olahraga sebagai metafora kehidupan, tentang kerja keras, persahabatan, kompetisi, hingga dinamika hubungan sosial.

Episode perdana bertajuk Sang Garuda Sahabat Diantara Kita resmi diperkenalkan sebagai bagian dari rangkaian album 151Project.

