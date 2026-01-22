Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Sang Martinator Mengaku Siap 100 Persen untuk Tantangan MotoGP 2026

Kamis, 22 Januari 2026 – 08:39 WIB
Sang Martinator Mengaku Siap 100 Persen untuk Tantangan MotoGP 2026 - JPNN.COM
Jorge Martin. Foto: Gold and Goose - Crash

jpnn.com - Jorge Martin datang ke musim MotoGP 2026 dengan cerita berbeda. Bukan sekadar soal kecepatan, melainkan tentang kebangkitan.

Pembalap andalan Aprilia Racing itu secara terbuka menyatakan siap menatap musim baru setelah melewati 2025 yang berat akibat rentetan cedera serius.

Julukan “The Martinator” sempat terasa ironis tahun lalu. Martin harus berjibaku dengan kondisi fisik yang jauh dari ideal, mulai dari patah tulang rusuk hingga cedera paru-paru yang dialaminya di Qatar.

Baca Juga:

Musim yang seharusnya menjadi momentum justru berubah menjadi ujian fisik dan mental. Namun kini, arah ceritanya mulai berubah.

Dalam peluncuran tim Aprilia di Milan, Martin menegaskan fokus utamanya saat ini bisa kembali ke barisan depan.

Targetnya jelas: konsisten bersaing dan kembali naik podium. Kepercayaan diri itu bukan tanpa dasar.

Baca Juga:

Hasil tes pascamusim di Valencia memberi sinyal positif, baik dari sisi kebugaran maupun performa motor RS-GP terbaru.

Kesehatan menjadi fondasi utama ambisi Martin. Dia mengakui musim lalu sangat menguras tenaga dan pikiran, tetapi kondisinya kini jauh lebih baik menjelang seri pembuka di Thailand.

Jorge Martin datang ke musim MotoGP 2026 dengan cerita berbeda. Bukan sekadar soal kecepatan, melainkan tentang kebangkitan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Martinator  Jorge Martin  MotoGP 2026  Aprilia racing 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp