Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Sang Putra Jadi Taruna Akmil, Dewi Perssik Melepas Kangen dengan Cara Ini

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 17:13 WIB
Sang Putra Jadi Taruna Akmil, Dewi Perssik Melepas Kangen dengan Cara Ini - JPNN.COM
Pedangdut Dewi Perssik geram dituding cewek gampangan. Foto: dok.jpnn

jpnn.com - Putra Dewi Perssik, Felice Gabriel tengah menempuh pendidikan sebagai Taruna di Akademi Militer (Akmil), Magelang.

Hal itu membuat ibu dan anak tersebut tak biasa tiap saat bertemu maupun berkomunikasi.

Untuk menyiasati rasa rindu terhadap sang anak, Depe, sapaannya, memiliki cara tersendiri dalam menjaga kedekatannya dengan putra sematawayangnya itu.

Baca Juga:

Sebab putra pedangdut kenamaan tersebut tak bisa menghubunginya tiap saat karena aturan yang cukup ketat.

Komunikasi pun hanya dapat dilakukan di hari-hari tertentu dengan durasi yang telah ditentukan.

"Ada hari-hari tertentu misalkan kayak Minggu, itu sekali. Itu pun cuma sekian jam," ujar Dewi Perssik di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Baca Juga:

Kedekatan pelantun itu dengan putranya pun digambarkan sangat manis.

"Jadi selalu, misalkan dapat handphone nih, 'Ma,' dia tuh kayak kami pacaran, kayak video call. Aku mau mandi, 'Ma, Mama mau mandi dulu.' 'Ya sudah dihidupin enggak apa-apa.' Jadi nyala," ucap pedangdut 40 tahun tersebut.

Putra Dewi Perssik, Felice Gabriel tengah menempuh pendidikan sebagai Taruna di Akademi Militer (Akmil), Magelang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dewi Perssik  anak Dewi Perssik  Felice Gabriel  taruna akmil 
BERITA DEWI PERSSIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp