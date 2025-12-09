Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Sanga Sanga Salurkan Bantuan Tahap Pertama untuk Korban Banjir di Sumatra

Selasa, 09 Desember 2025 – 16:20 WIB
Sanga Sanga dari PT Kutus Kutus Herbal menyalurkan bantuan kemanusiaan tahap pertama di sejumlah wilayah Sumatra Utara dan Aceh. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Sanga Sanga dari PT Kutus Kutus Herbal menyalurkan bantuan kemanusiaan tahap pertama ke sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan Aceh. 

Aksi kemanusiaan ini dilaksanakan di dua titik, yakni Desa Kampung Lalang, Komplek Abdul Hamid KM 10, Sumatera Utara dan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Di beberapa titik pengungsian, terdapat kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, balita, bayi, hingga warga yang melahirkan dalam kondisi darurat.

Melihat kondisi tersebut, tim Sanga Sanga di wilayah Medan dan Aceh bergerak cepat menyalurkan bantuan tahap pertama berupa kebutuhan pokok, sandang, pangan, serta produk herbal untuk mendukung kesehatan para pengungsi. 

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi, bahan makanan dan makanan siap konsumsi, sarung dan kebutuhan sandang, serta minyak balur Sanga Sanga

Penyaluran bantuan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak lokal, antara lain unsur TNI, Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA), serta Yayasan Darah Untuk Aceh (YDUA), guna memastikan distribusi berjalan aman dan tepat sasaran.

“Musibah yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra meninggalkan duka mendalam bagi banyak keluarga," kata CEO & Co-Founder Sanga Sanga by PT Kutus Kutus Herbal, Riva Effrianti dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Selasa (8/12).

"Sanga Sanga ingin memastikan masyarakat tidak menghadapi masa sulit ini sendirian. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan penguatan dan semangat bagi para korban untuk bangkit kembali,” imbuhnya.

