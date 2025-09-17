Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sangat Disayangkan, Nama Baru Lulus Jadi PPPK Paruh Waktu, yang Lama Gigit Jari, di Mana Keadilan?

Rabu, 17 September 2025 – 10:12 WIB
Sangat Disayangkan, Nama Baru Lulus Jadi PPPK Paruh Waktu, yang Lama Gigit Jari, di Mana Keadilan? - JPNN.COM
Massa yang tergabung dalam Forum PPPK berdemonstrasi di Jakarta beberapa waktu lalu. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - GORONTALO - Fitri Yusup Husain menyoroti rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK paruh waktu di Provinsi Gorontalo.

"Kali ini saya sangat serius menyoroti perekrutan PPPK paruh waktu. Mana sisi keadilannya," kata anggota DPRD Gorontalo Utara itu.

Fitri memberi selamat kepada para PPPK paruh waktu yang telah lulus, serta menyemangati mereka untuk berkarya dan mengabdi kepada bangsa khususnya daerah tersebut.

Namun, Fitri mengaku prihatin kepada mereka yang tidak lulus, apalagi yang telah bekerja atau mengabdi di atas lima tahun.

"Bagi yang tidak lulus agar bersabar, semoga selalu ada kesempatan lagi," katanya.

Dia menyebut bagi yang tidak lulus, kemungkinan karena keterbatasan kuota dan kemampuan fiskal daerah.

Anggota Komisi II DPRD ini menyayangkan ada nama-nama baru yang lulus menjadi PPPK paruh waktu, sementara yang telah lama mengabdi gigit jari.

"Kondisi ini patut dipertanyakan. Di mana rasa keadilan itu? Saya mempertanyakan apakah mereka terkendala kurang dekat atau punya orang dalam. Ini sungguh sangat disayangkan," katanya.

Siapa yang bertanggung jawab terhadap banyak pertanyaan soal PPPK Paruh Waktu? Fitri prihatin.

TAGS   PPPK Paruh Waktu  PPPK  Gorontalo  Gorontalo utara 
