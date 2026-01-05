Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sanggam Hutapea Sarankan Evaluasi Menyeluruh Pengembangan Pariwisata di Kawasan Danau Toba

Senin, 05 Januari 2026 – 17:09 WIB
Sanggam Hutapea Sarankan Evaluasi Menyeluruh Pengembangan Pariwisata di Kawasan Danau Toba - JPNN.COM
Pemerhati pariwisata Sanggam Hutapea. Foto: dok pribadi for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati dan Pelaku Pariwisata Ir. Sanggam Hutapea, MM, menyarankan kepada Pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh pengembangan pariwisata kawasan Danau Toba.

Pasalnya, kawasan Danau Toba yang ditetapkan pemerintah sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas, (DPSP), masih belum mampu mendatangkan wisatawan sesuai harapan.

Kawasan Danau Toba itu pun diibaratkan Sanggam Hutapea seperti "Gadis Pinggitan Butuh Dandan".

Baca Juga:

Dia cantik, hanya butuh didandani supaya lebih menarik perhatian.

Memang, pembangunan infrastruktur dilakukan seperti pembangunan tol, hadirnya Bandara Silangit. Namun, kunjungan wisatawan ke Danau Toba cenderung stagnan.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan julukan yang diberikan mantan Menko Kemaritiman dan Investasi, almarhum Rizal Ramli, yakni, Danau Toba sebagai "Monaco of Asia" karena dinilai sama-sama menawarkan perpaduan sejarah, keindahan alam, dengan tempat yang ikonik.

Baca Juga:

Sanggam pun mengungkapkan beberapa kali kesempatan dia berdiskusi dengan almarhum Rizal Ramli, saat dipercaya mengembangkan pariwisata Danau Toba.

Almarhum menekankan pentingnya menjaga lingkungan, dan pembenahan infrastruktur agar air danau tetap bersih.

Pemerhati dan Pelaku Pariwisata Sanggam Hutapea menyarankan kepada Pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh pengembangan pariwisata kawasan Danau Toba.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Danau Toba  pariwisata  Sanggam Hutapea  Destinasi Wisata 
BERITA DANAU TOBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp