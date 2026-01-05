Sanggam Hutapea Sarankan Evaluasi Menyeluruh Pengembangan Pariwisata di Kawasan Danau Toba

Senin, 05 Januari 2026 – 17:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati dan Pelaku Pariwisata Ir. Sanggam Hutapea, MM, menyarankan kepada Pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh pengembangan pariwisata kawasan Danau Toba.

Pasalnya, kawasan Danau Toba yang ditetapkan pemerintah sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas, (DPSP), masih belum mampu mendatangkan wisatawan sesuai harapan.

Kawasan Danau Toba itu pun diibaratkan Sanggam Hutapea seperti "Gadis Pinggitan Butuh Dandan".

Dia cantik, hanya butuh didandani supaya lebih menarik perhatian.

Memang, pembangunan infrastruktur dilakukan seperti pembangunan tol, hadirnya Bandara Silangit. Namun, kunjungan wisatawan ke Danau Toba cenderung stagnan.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan julukan yang diberikan mantan Menko Kemaritiman dan Investasi, almarhum Rizal Ramli, yakni, Danau Toba sebagai "Monaco of Asia" karena dinilai sama-sama menawarkan perpaduan sejarah, keindahan alam, dengan tempat yang ikonik.

Sanggam pun mengungkapkan beberapa kali kesempatan dia berdiskusi dengan almarhum Rizal Ramli, saat dipercaya mengembangkan pariwisata Danau Toba.

Almarhum menekankan pentingnya menjaga lingkungan, dan pembenahan infrastruktur agar air danau tetap bersih.