Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Sansui Meluncurkan Kaze Mura, Bidik Penjualan 50 Ribu Unit AC pada 2026

Rabu, 03 Desember 2025 – 16:42 WIB
Sansui Meluncurkan Kaze Mura, Bidik Penjualan 50 Ribu Unit AC pada 2026 - JPNN.COM
Sansui meluncurkan produk AC Inverter terbaru, Kaze Mura di kawasan AM Sangaji, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Sansui menargetkan peningkatan penjualan produk Air Conditioner (AC) di Indonesia tahun depan. 

Produsen elektronik tersebut membidik angka penjualan sebanyak 50 ribu unit pada 2026 mendatang.

Target ambisius itu disampaikan langsung Product Manager Sansui, Simon Tannu dalam acara peluncuran produk Air Conditioner (AC) inverter teranyar, Kaze Mura.

Baca Juga:

Simon memaparkan capaian penjualan keseluruhan produk AC di bawah naungan Sansui sepanjang 2025 menunjukkan hasil positif.

Hingga saat ini, penjualan tercatat sudah mencapai sebesar 20 ribu unit, 80 persen dari target perusahaan.

"Total penjualan ac secara nasional, pasar AC (seluruh merek), dua juta unit. Namun, yang pasti, kami, penjualan kami (hanya Sansui, rep) pada 2025, sudah mencapa 20 ribu. Next, kami kejar di 50 ribu per tahun 2026," kata Simon di kawasan AM Sangaji, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Baca Juga:

Guna mengejar target tersebut, Sansui menyiapkan strategi yang lebih aktif dalam digitalisasi.

Perusahaan akan menggencarkan branding, memaksimalkan peran affiliator, serta melakukan pergerakan yang lebih masif di media sosial.

Sansui menargetkan peningkatan penjualan produk Air Conditioner (AC) di Indonesia tahun depan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kaze Mura  Sansui  Ac inverter  Target penjualan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp