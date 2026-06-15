Santai Seaplane Resmikan Pangkalan Operasi di Banyuwangi

jpnn.com, BANYUWANGI - Santai Seaplane, penyedia layanan penerbangan amfibi di Indonesia meresmikan Pangkalan Operasi barunya di Banyuwangi.

Momentum penting ini menandai transformasi besar bagi pariwisata dan konektivitas regional, sekaligus mengukuhkan posisi Banyuwangi tidak hanya sebagai "The Sunrise of Java", tetapi juga sebagai hub strategis untuk ekowisata premium dan perjalanan antarpulau yang mulus.

Acara peresmian yang berlangsung pada 10 Juni di pangkalan operasi baru tersebut menunjukkan komitmen nyata Santai Seaplane dalam meningkatkan standar pengalaman perjalanan di Indonesia.

Fasilitas baru ini akan berfungsi sebagai pusat jaringan untuk berbagai layanan penerbangan wisata yang memukau, rute konektivitas antarpulau yang krusial, serta layanan penerbangan sewa eksklusif.

"Banyuwangi adalah titik awal yang sempurna untuk ekspansi operasional kami. Lokasinya yang strategis, panorama alam yang memukau, serta kepemimpinan daerah yang visioner menjadikannya sebuah hub yang ideal. Kami tidak hanya meresmikan pangkalan operasi, tetapi juga membuka cara baru bagi dunia untuk menikmati keindahan Nusantara yang tiada tanding," kata Wirmandi Sugriat, CEO Santai Seaplane.

Kehadiran pangkalan operasi ini merupakan wujud keberhasilan kolaborasi yang mendapat dukungan strategis dari pemerintah pusat dan daerah, InJourney, serta pihak manajemen bandara.

"Kami sangat antusias menyambut kehadiran Santai Seaplane di Bandara Internasional Banyuwangi. Operasional ini menghadirkan produk penerbangan unik yang melengkapi infrastruktur yang sudah ada, sekaligus mempertegas status bandara kami sebagai gerbang yang berkelanjutan, dinamis, dan terus berkembang di Jawa Timur," ucap Mohamad Holik Muardi, General Manager Bandara Internasional Banyuwangi.

Santai Seaplane akan menghadirkan serangkaian rute pilihan yang dikurasi secara khusus dari Pangkalan Operasi Banyuwangi.