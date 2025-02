Santai Sore di Rooftop Kekinian Le Braga Bandung, Milenial Wajib Tahu

jpnn.com, BANDUNG - Kota Bandung tak habisnya menawarkan destinasi wisata yang menarik minat wisatawan. Di kawasan heritage Braga ada kedai kopi yang punya rooftop kekinian.

Rooftop tersebut langsung menghadap ke Jalan Braga yang dikenal sebagai ikon Kota Bandung. Nama kedai kopi itu adalah Le Braga, kafe baru yang juga menyediakan area kreatif bagi para komunitas.

Owner Le Braga Iwan Febrian mengatakan kedai kopi yang baru buka di awal Januari lalu itu tidak hanya sekadar tempat yang menyediakan makan dan minum saja.

Mereka juga merangkul para komunitas seperti seniman, stand up, hingga fotografer. Di sana, mereka bisa melakukan kegiatan komunitas.

“Le Braga bukan hanya sebagai coffee shop dan kitchen, saya ingin menjadikan Le Braga sebagai destinasi. Di sini ada beberapa komunitas yang digaet, seperti Area Lukis Braga, kemudian berkolaborasi dengan penyintas batik difabel dari Cimahi,” kata Iwan ditemui di Kedai Kopi Le Braga, Kota Bandung, Senin (10/2/2025).

Adapun yang menarik dari Le Braga adalah kehadiran rooftop yang langsung menghadap ke arah Jalan Braga.

Posisi kedai di pertigaan Jalan Braga, memberikan spot khusus yang jadi favorit para kawula muda.

“Di lantai dua itu fokus untuk anak muda. Karena ternyata banyak ibu-ibu yang foto, terus di atas juga ada the best spot buat foto, the one and only di Braga,” ungkapnya.