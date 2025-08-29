Santri Hafiz Tunanetra Dapat Donasi Pendidikan dari Garudafood

jpnn.com, JAKARTA - Garudafood Group menyalurkan donasi pendidikan senilai lebih dari Rp 400 juta yang diberikan kepada santri hafiz tunanetra, siswa berprestasi, hingga anak-anak prasejahtera melalui Program Orang Tua Asuh (POTA) Garudafood.

Bantuan untuk santri hafiz tunanetra disalurkan melalui Sekolah Relawan selaku mitra dalam bentuk beasiswa pendidikan tunai dan perlengkapan sekolah, seperti baju muslim serta sepatu.

“Pendidikan merupakan hak semua anak, termasuk mereka yang hidup dengan keterbatasan maupun dalam kondisi prasejahtera,” ujar Head of Corporate Communication and External Relations Garudafood, Dian Astriana, Jumat (29/8).

Baca Juga: Kampung Wirausaha Garudafood Bikin UMKM Ibu Rumah Tangga Makin Kompetitif

Donasi ini merupakan hasil partisipasi karyawan Garudafood Group, manajemen, serta perusahaan dan diserahkan secara simbolis kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul Makfufin, Ade Ismail dan Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al Anshor, Dedi Supriyadi.

Bantuan ini disambut positif oleh Pimpinan Pondok Pesantren Raudlatul Makfufin, Ade Ismail sebagai salah satu pihak penerima donasi pendidikan. Dia menyampaikan apresiasi atas kontribusi sektor swasta dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dengan keterbatasan.

“Kami sangat berterima kasih atas kepedulian Garudafood terhadap santri-santri kami khususnya penyandang tunanetra,” kata Ade Ismail.

Dukungan ini tidak hanya meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga memberikan semangat baru bagi para santri untuk terus berjuang meraih cita-cita mereka

"Diharapkan para santri penerima manfaat dapat termotivasi untuk terus belajar, berprestasi, dan berkontribusi membangun bangsa di masa depan,” kata Director of Integrated Marketing & Programs Sekolah Relawan, Thea Rahmani.