JPNN.com - Dahlan Iskan

Santri Mandarin

Oleh: Dahlan Iskan

Kamis, 02 Oktober 2025 – 07:31 WIB
Santri Mandarin - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Santri dari berbagai pondok pesantren akan lomba pidato melawan berbagai sekolah Tionghoa dalam bahasa Mandarin. Itu akan terjadi di hari Jumat besok. Di atrium Tunjungan Plaza 6, Surabaya.

Sabtu lusa acara diteruskan dengan debat dalam bahasa Mandarin. Acara ini, khusus diikuti oleh para santri berbagai pondok pesantren. Temanya pun sangat santri: Dakwah di Era Kecerdasan Buatan.

Penyelenggaranya Anda sudah tahu: Harian Disway bersama Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia –yang ketua umumnya pengusaha besar Wilianto Tanta itu. Dan didukung oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur.

Awalnya panitia pesimistis: apakah akan ada pesertanya. Maka panitia pun melakukan road show ke berbagai pesantren. Awalnya ke pondok pesantren Al Majidiyah, Pamekasan, Madura.

"Kami kaget. Di sana disambut resmi di ruang pertemuan," ujar Tira Mada, ketua panitia. "Acaranya pun formal. Ada MC-nya. Ada pembacaan Al-Qur'an, ada menyanyikan lagu Indonesia Raya," katanya. Semua dilaksanakan dalam bahasa Mandarin.

Padahal, tiga orang panitia yang datang ke Al Majidiyah tidak ada yang bisa berbahasa Mandarin. Tira adalah orang Toraja alumnus komunikasi Unesa Surabaya.

Maka terjadilah berbagai kelucuan. Saat MC mengatakan sesuatu, panitia tetap duduk. Pengasuh pesantren pun mencolek mereka dari belakang. Agar berdiri. Ternyata MC tadi mengucapkan kalimat "saatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya".

