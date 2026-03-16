Santunan & Buka Puasa Bersama Anak Yatim CSR PIK2 Warnai Kebersamaan Ramadan di Sukadiri

jpnn.com, JAKARTA - Suasana hangat penuh kebersamaan terasa dalam kegiatan santunan anak yatim yang digelar Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang.

Sebanyak 450 anak yatim menerima santunan berupa bingkisan serta bantuan uang tunai. Program ini menjadi bagian dari kegiatan sosial perusahaan yang secara rutin dilakukan setiap Ramadan.

Estate Management Director Agung Sedayu Group Dr. Ir. H. Restu Mahesa, M.M. mengatakan santunan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

“Alhamdulillah kegiatan santunan anak yatim ini menjadi rutinitas kami setiap tahun pada bulan suci Ramadan. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat dan memberikan kebahagiaan bagi anak-anak yatim piatu,” ujar Restu Mahesa.

Camat Sukadiri Ahmad Saepul Anwar mengapresiasi kegiatan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk kepedulian nyata kepada masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PIK2 yang telah peduli kepada masyarakat Sukadiri, khususnya anak-anak yatim. Ini merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti,” katanya.

Ia menambahkan bahwa sebelumnya PIK2 juga telah membantu masyarakat Sukadiri yang terdampak bencana angin puting beliung melalui pembangunan rumah layak huni.

Kegiatan santunan tersebut dihadiri sejumlah pejabat wilayah, aparat kepolisian, serta perwakilan kecamatan di sekitar Tangerang Utara.