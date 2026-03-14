Santunan Yatim-Duafa di Purwakarta, Ombudsman RI Tekankan Semangat Kebaikan dan Kebersamaan Ramadan

jpnn.com - Kegiatan Kajian Ramadan 1447 H di Masjid Endan Andansih, Purwakarta, Sabtu (14/3/2026) dibarengi dengan santunan anak yatim dan duafa.

Penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan suci Ramadan. Sejumlah tokoh masyarakat dan tamu undangan hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung dengan suasana khidmat dan penuh kebersamaan.

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto yang hadir sebagai keynote speaker menyampaikan bahwa Ramadan merupakan momentum penting untuk memperkuat keseimbangan antara ibadah spiritual dan tanggung jawab sosial.

Menurutnya, nilai keberagamaan tidak hanya tercermin dari hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dari kepedulian terhadap sesama.

"Ramadan mengajarkan bahwa keberagaman tidak berhenti pada ibadah personal. Ibadah harus melahirkan kepekaan sosial. Ketika kita mampu merasakan kesulitan orang lain dan tergerak untuk membantu, di situlah nilai kemanusiaan dan keimanan berjalan bersama," ujar Hery.

Dalam kegiatan tersebut, panitia juga menyalurkan sekitar 1.000 paket sembako kepada masyarakat di sekitar masjid. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang membutuhkan serta untuk membantu meringankan kebutuhan masyarakat selama menjalankan ibadah puasa.

Hery menilai kegiatan berbagi seperti ini memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar bantuan material. Menurutnya, kegiatan sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat mampu memperkuat jaringan solidaritas serta membangun kepercayaan di tengah kehidupan sosial.

"Ketika masyarakat, organisasi, dan para tokoh berkumpul dalam satu gerakan sosial, yang terbangun bukan hanya bantuan materi. Yang tumbuh adalah rasa saling percaya, empati, dan solidaritas yang menjadi fondasi kuat bagi kehidupan berbangsa," katanya.