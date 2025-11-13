Sanwoo Tampilkan Inovasi Pendingin untuk Industri F&B di SIAL Interfood 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Sanwoo Electronics, perusahaan penyedia solusi pendinginan komersial dan peralatan rumah tangga resmi mengumumkan partisipasinya dalam pameran makanan dan minuman internasional Salon International de l'Alimentation (SIAL) Interfood 2025 di Hall C1 JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada 12-15 November 2025.

Keikutsertaan Sanwoo dalam ajang pameran internasional terbesar di industri makanan dan minuman ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisinya sebagai mitra andalan sektor Food and Bevereage (F&B) dan hotel, restoran, dan kafe/katering (Horeca) dalam menyediakan peralatan berteknologi tinggi, efisien, serta ramah lingkungan.

Marketing Director PT Sanwoo Electronics, Tofan melihat SIAL Interfood sebagai wadah penting untuk memperkenalkan inovasi dan kualitas produknya. kepada pasar yang lebih luas.

“Di era efisiensi energi seperti sekarang, Sanwoo ingin menjadi bagian dari solusi yang mendukung keberlanjutan industri F&B,” ujar Tofan di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Selama pameran, pengunjung dapat menjelajahi berbagai produk unggulan Sanwoo. Mulai dari teknologi pendingin seperti frameless cooler, chiller dan freezer, open front chiller, gas rice steamer, hingga ice maker.

Dia mengungkapkan bahwa Sanwoo juga menghadirkan lini home appliances yang dirancang untuk kemudahan dan kenyamanan rumah tangga modern.

Seperti low carbo pressure cooker, microwave oven grill, electric steamer stainless steel, dan smokeless grill.

Partisipasi Sanwoo di SIAL Interfood 2025 tidak hanya menjadi ajang untuk menampilkan produk-produk unggulan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat hubungan dengan para pelaku industri, distributor, dan mitra bisnis di seluruh Indonesia.