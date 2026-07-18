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JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

SAP Academic Community Conference APAC 2026 Susun Peta Jalan Pendidikan Teknologi

Sabtu, 18 Juli 2026 – 10:28 WIB
SAP Academic Community Conference APAC 2026 Susun Peta Jalan Pendidikan Teknologi - JPNN.COM
SAP Academic Community Conference APAC 2026 sukses diselenggarkaan di kampus Binus @Alam Sutera. Foto: Tim Binus University

jpnn.com - Binus University sukses menyelenggarakan SAP Academic Community Conference APAC 2026 yang bertempat di kampus Binus @Alam Sutera pada 13 - 17 Juli 2026.

Konferensi hasil kerja sama antara Binus University dengan tim Kemitraan Akademik APAC dari SAP ini menjadi titik temu bagi para akademisi, universitas terkemuka, dan mitra industri untuk berkolaborasi membentuk masa depan pendidikan teknologi.

Fokus utamanya, menyelaraskan arah pendidikan tinggi dengan era Autonomous Enterprise. 

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Para peserta yang hadir dari berbagai negara saling berbagi pandangan untuk menyusun peta jalan (roadmap) pendidikan teknologi di masa depan.

Rektor Binus University, Nelly mengungkapkan penyelenggaraan konferensi ini menegaskan komitmen kampusnya dalam membina dan memberdayakan masyarakat.

Langkah tersebut dipandang sebagai upaya strategis lembaga pendidikan dalam merespons perubahan zaman.

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"Ini langkah nyata menyelaraskan pendidikan tinggi dengan dinamika industri global, terutama dalam menghadapi era otomasi," kata Nelly di Jakarta, baru-baru ini.

Program yang disusun secara dinamis ini menghadirkan serangkaian seminar mendalam serta lokakarya teknis. 

SAP Academic Community Conference APAC 2026 sukses diselenggarkaan di kampus Binus @Alam Sutera pada 13 - 17 Juli 2026.

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TAGS   SAP Academic Community Conference APAC  pendidikan  Binus  pendidikan teknologi 

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