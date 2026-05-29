Sapi 1,1 Ton Bertuliskan Nama TIW Dikirim ke Masjid di Kompleks Rumah Amien Rais

Jumat, 29 Mei 2026 – 19:10 WIB

jpnn.com, SLEMAN - Warga di Jalan Brojolamatan, Padukuhan Gejayan, Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman heboh menerima sapi kurban berukuran jumbo seberat 1,1 ton yang dikirim ke Masjid Fatahillah, pada Rabu pagi (27/5.

Masjid Fatahillah sendiri terletak tak jauh dari kediaman tokoh nasional Amien Rais di Condongcatur, Sleman.

Berdasarkan informasi yang beredar, sapi tersebut dikirim oleh seseorang di Jakarta yang belum diketahui namanya.

Pengirim diketahui membeli sapi tersebut dari seorang peternak dari Boyolali, Jawa Tengah

“Ada yang ngirim sapi untuk kurban Iduladha, sapi jumbo 1,1 ton berinisial TIW dari Jakarta, sapinya dari peternak Boyolali. Pengirimnya hanya bilang dari Pak TIW untuk warga kompleks semoga bermanfaat,” kata Ketua Takmir Masjid Fatahillah, Muhani, saat dikonfirmasi, Kamis (28/5).

Menurutnya, sapi tersebut sempat menjadi tontonan warga komplek karena ukurannya yang begitu besar.

Muhani belum mengetahui secara pasti siapa pengirim sapi berukuran jumbo tersebut.

“Kami berterima kasih kepada Bapak TIW atas bantuan sapi ini, sudah kami terima dan kami bagikan. Semoga diberi kesehatan dan kelancaran,” lanjutnya