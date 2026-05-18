Sapi Arjuna Berbobot 1,18 Ton Dipilih Jadi Hewan Kurban Prabowo untuk Masyarakat Sumsel

jpnn.com - PALEMBANG - Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 18 ekor sapi kurban untuk masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Dari jumlah itu, 17 sapi untuk kabupaten/kota serta satu sapi khusus untuk tingkat Provinsi Sumsel. Mekanisme ini merupakan kebijakan baru sejak Presiden Prabowo mulai memimpin pemerintahan.

Sapi-sapi bantuan dari Prabowo itu sudah melalui proses seleksi ketat sebelum disalurkan masyarakat untuk Iduladha 2026. Dalam proses seleksi tahun ini, bobot sapi menjadi syarat utama. Jika tahun sebelumnya bobot sapi minimal berada di angka 800 kilogram, kini standar dinaikkan menjadi minimal 900 kg, bahkan diutamakan yang mencapai satu ton lebih.

"Alhamdulillah, dari seluruh 17 kabupaten/kota ditambah provinsi, rata-rata sapi yang terpilih memiliki bobot di atas 950 kilogram. Tidak ada yang di bawah 950 kilogram," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel Ruzuan Effendi saat diwawancarai di Palembang, Senin (18/5).

Terdapat empat hingga lima ekor sapi dengan bobot menembus 1,1 ton. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Arjuna yang terpilih menjadi sapi kurban bantuan Presiden Prabowo untuk tingkat Provinsi Sumsel.

Arjuna diketahui memiliki bobot mencapai 1,18 ton berdasarkan penimbangan terakhir. Beratnya bahkan disebut kembali mengalami kenaikan setelah dilakukan pengecekan ulang.

Pemilihan Arjuna dilakukan bukan tanpa alasan. Dari beberapa sapi yang diajukan, tim seleksi melakukan penilaian berdasarkan sejumlah kriteria, mulai dari bobot, performa fisik, kondisi kesehatan, hingga tampilan secara keseluruhan.

"Yang paling utama memang bobot. Karena kalau bobotnya bagus, biasanya kesehatan dan performanya juga ikut bagus," ungkap Ruzuan.

Menurut dia, tiap daerah minimal mengusulkan tiga sapi sebelum akhirnya dipilih satu yang terbaik untuk menjadi hewan kurban bantuan presiden.