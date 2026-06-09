Sapu Bersih FIFA Matchday Jadi Misi Timnas Indonesia Dongkrak Rangking FIFA

Selasa, 09 Juni 2026 – 14:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia mengusung target ambisius pada FIFA Matchday Juni 2026.

Setelah sukses menundukkan Oman, skuad Garuda kini membidik kemenangan kedua saat menghadapi Mozambik.

Harapannya demi menyapu bersih dua laga internasional sekaligus mempercepat kenaikan di ranking FIFA.

Kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman pada Jumat (5/6/2026) menjadi modal berharga bagi pasukan John Herdman.

Selain meningkatkan kepercayaan diri tim, hasil tersebut juga membawa Indonesia naik tiga peringkat di ranking FIFA sementara, dari posisi 122 ke peringkat 119 dunia dengan koleksi 1.151,45 poin.

Namun, pekerjaan Timnas Indonesia belum selesai.

Laga kontra Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6/2026) malam WIB, menjadi kesempatan emas untuk melengkapi target sapu bersih dua pertandingan FIFA Matchday.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, menegaskan dua kemenangan dalam FIFA Matchday kali ini menjadi sasaran yang ingin dicapai.