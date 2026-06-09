Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Sapu Bersih FIFA Matchday Jadi Misi Timnas Indonesia Dongkrak Rangking FIFA

Selasa, 09 Juni 2026 – 14:50 WIB
Sapu Bersih FIFA Matchday Jadi Misi Timnas Indonesia Dongkrak Rangking FIFA - JPNN.COM
Umuh Muchtar. FOTO: Amjad/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia mengusung target ambisius pada FIFA Matchday Juni 2026. 

Setelah sukses menundukkan Oman, skuad Garuda kini membidik kemenangan kedua saat menghadapi Mozambik.

Harapannya demi menyapu bersih dua laga internasional sekaligus mempercepat kenaikan di ranking FIFA.

Baca Juga:

Kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman pada Jumat (5/6/2026) menjadi modal berharga bagi pasukan John Herdman. 

Selain meningkatkan kepercayaan diri tim, hasil tersebut juga membawa Indonesia naik tiga peringkat di ranking FIFA sementara, dari posisi 122 ke peringkat 119 dunia dengan koleksi 1.151,45 poin.

Namun, pekerjaan Timnas Indonesia belum selesai. 

Baca Juga:

Laga kontra Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6/2026) malam WIB, menjadi kesempatan emas untuk melengkapi target sapu bersih dua pertandingan FIFA Matchday.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, menegaskan dua kemenangan dalam FIFA Matchday kali ini menjadi sasaran yang ingin dicapai. 

Timnas Indonesia menargetkan kemenangan atas Mozambik pada laga FIFA Matchday. Dengan tambahan poin, rangking Indonesia di FIFA akan kembali merangkak naik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   FIFA Matchday  Timnas Indonesia  Rangking FIFA  Ranking FIFA Timnas Indonesia 
BERITA FIFA MATCHDAY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp