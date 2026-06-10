Sapu Bersih FIFA Matchday, John Herdman Melihat Tanda Besar di Timnas Indonesia

Rabu, 10 Juni 2026 – 07:18 WIB

jpnn.com - Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan hasil sempurna.

Dua kemenangan beruntun atas Oman dan Mozambik bukan hanya mendongkrak posisi Skuad Garuda di ranking FIFA, tetapi juga memperkuat keyakinan pelatih John Herdman bahwa tim Merah Putih memiliki fondasi kuat untuk bersaing pada masa mendatang.

Pada laga terakhir FIFA Matchday Juni 2026, Indonesia sukses menundukkan Mozambik dengan skor tipis 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa (9/6/2026).

Gol cepat Ole Romeny pada menit ke-12 menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung ketat tersebut.

Sebelumnya, Timnas Indonesia tampil meyakinkan saat membungkam Oman tiga gol tanpa balas. Kemenangan itu lahir lewat gol Justin Hubner, Ole Romeny, dan Ragnar Oratmangoen.

Dua kemenangan atas lawan yang memiliki ranking FIFA lebih tinggi menjadi sinyal positif bagi perkembangan Timnas Indonesia.

Bagi Herdman, hasil tersebut bukan semata-mata soal kemenangan, melainkan bukti bahwa proses regenerasi pemain berjalan sesuai rencana.

Pelatih asal Inggris itu mengaku puas melihat perkembangan sejumlah pemain muda dan nama-nama yang diproyeksikan menjadi tulang punggung tim pada berbagai turnamen mendatang.