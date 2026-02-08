Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Sapu Bersih Tujuh Kemenangan, Pelita Jaya Enggan Jemawa di IBL 2026

Minggu, 08 Februari 2026 – 18:29 WIB
Sapu Bersih Tujuh Kemenangan, Pelita Jaya Enggan Jemawa di IBL 2026 - JPNN.COM
Pebasket Pelita Jaya, Andakara Prastawa Dhyaksa saat berlaga pada ajang IBL 2026 di Bandung Arena. Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pelita Jaya mencatatkan rekor impresif dengan tujuh kemenangan beruntun tanpa kekalahan pada pembukaan musim IBL 2026.

Meski sedang berada di atas angin, manajemen tim asuhan David Singleton tersebut menegaskan agar seluruh pemain tidak terlena dengan hasil apik di awal musim.

Presiden Pelita Jaya, Andiko Ardi Purnomo berharap Andakara Prastawa Dhyaksa dan kolega tidak jemawa.

Baca Juga:

Raihan hasil apik selama babak reguler tidak menjamin tim berakronim PJ tersebut menjadi juara pada akhir musim.

“Kami berupaya untuk terus fokus setiap laga. Kadang tidak terkalahkan membuat kami terlena sehingga kami tidak mau hal tersebut terjadi,” ungkap pria yang akrab disapa Diko itu saat dihubungi JPNN.com.

Pelita Jaya sejauh ini tampil apik dengan kolaborasi tiga pemain asing yaitu Jeff Withey, Amorie Archibald dan Darious Moten.

Baca Juga:

Dari barisan pemain lokal Prastawa, Agassi Goantara serta Hendrick Xavi Yonga juga tampil gemilang.

Pada pertandingan terakhir saat jumpa RANS Simba Bogor tercatat pemilik empat gelar juara tersebut raih kemenangan dengan skor tipis 73-72 di Gymnasium Vokasi IPB, Sabtu (7/2).

Tim basket Pelita Jaya enggan terlena menghadapi IBL 2026 seusai belum terkalahkan dalam tujuh laga, Sabtu (7/2)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IBL 2026  Pelita Jaya  Basket  Tim basket Pelita Jaya 
BERITA IBL 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp