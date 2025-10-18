Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

SAR Bandung Temukan Ayah-Anak yang Hilang di Lembah Tengkorak Lembang

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 03:00 WIB
SAR Bandung Temukan Ayah-Anak yang Hilang di Lembah Tengkorak Lembang
Tim SAR Bandung mengevakuasi ayah dan anak yang sempat hilang di jalur pendakian Lembah Tengkorak, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (17/10/2025). Foto: dok. Kantor SAR Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Tim SAR menemukan ayah dan anak, survivor yang sempat hilang saat mendaki melalui jalur Lembah Tengkorak, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Deden Yudi (42 tahun) dan Zaizafan Dhiya (19 tahun), dilaporkan hilang sejak Kamis (16/10/2025) saat melakukan pendakian ke Lembah Tengkorak.

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Bandung Moch Adip mengatakan sekitar pukul 14.50 WIB pada Jumat (17/10), petugas menerima informasi ditemukannya survivor yang sempat hilang.

Kedua survivor itu ditemukan dalam kondisi selamat pada koordinat 6°48'58.2"S 107°44'39.12"E dan langsung dibawa ke posko Tim SAR Gabungan.

"Kedua survivor kemudian dibawa ke Puskesmas terdekat oleh pihak keluarga untuk dilaksanakan pemeriksaan kesehatan lanjutan," kata Adip dalam keterangannya.

Adapun unsur SAR yang terlibat antara lain Kantor SAR Bandung, Polhut, BPBD Subang, Napalima, BC, SAR Pasundan, Resgap, Warga lokasl dan keluarga korban.

Anggota Wanadri Taufik Safrudin, yang terlibat dalam operasi pencarian, mengatakan kedua pendaki ditemukan dalam kondisi lemas akibat dehidrasi dan kekurangan asupan makanan setelah dua malam bertahan di dalam hutan.

“Tadi ditemukannya di lembahan, kondisinya Alhamdulillah selamat. Hanya lemas saja karena mungkin dehidrasi dan kurang makan. Mereka sudah dua malam di daerah sana,” kata Taufik.



TAGS   lembang  SAR  Lembah Tengkorak  SAR Bandung 
