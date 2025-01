Sarana Jaya Raih 2 Penghargaan di IHCBA 2024

jpnn.com, JAKARTA - Perumda Pembangunan Sarana Jaya mencatat pencapaian gemilang dengan membawa pulang dua penghargaan di ajang bergengsi Indonesia Human Capital Brilliance Award (IHCBA) 2024.

Acara yang digelar di Ballroom Hotel Aryaduta, Jakarta, ini dihadiri oleh berbagai perusahaan nasional yang berkompetisi menunjukkan keunggulan mereka dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Dia penghargaan itu yaitu Brilliant Director in HC Transformation of the Year 2024, yang dianugerahkan kepada Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Irwan Agustuslan.

Kemudian Brilliant HC Team of the Year 2024 dengan Predikat Silver, sebagai apresiasi atas kinerja tim Human Capital yang solid dan inovatif.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Irwan Agustuslan bersama General Manager Divisi SDM, Umum, dan Aset, Dwi Ananto, yang mewakili tim Human Capital.

Irwan mengatakan, prestasi ini adalah hasil dari transformasi yang kami lakukan secara berkelanjutan untuk menjadikan SDM Sarana Jaya sebagai penggerak utama pembangunan.

“Kami bangga bisa menjadi bagian dari visi besar Jakarta sebagai Kota Global,” ungkap Irwan Agustuslan dari keterangannya pada Sabtu (25/1).

Irwan mengatakan, pengakuan ini semakin mempertegas komitmen Sarana Jaya dalam membangun budaya kerja yang profesional, inovatif, dan berbasis kolaborasi. Dengan pengelolaan SDM yang unggul, Sarana Jaya terus mendukung kemajuan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan yang berkelanjutan.