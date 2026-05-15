Sarang Narkoba Berkedok Kandang Unggas di Medan

jpnn.com, MEDAN - Sarang narkoba berkedok kandang unggas di Jalan Denai Gang Jati, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, digerebek polisi.

Penggerebekan setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika di kawasan permukiman padat penduduk tersebut.

"Dalam penggerebekan tersebut, ada tiga orang yang kami amankan. Empat paket sabu-sabu yang kami sita beratnya sekitar 0,60 gram," ujar Kepala Satuan Narkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha, Kamis.

Dia menyatakan tiga pria yang diamankan masing-masing berinisial ZS (30), AFS (18), dan AS (53).

Ketiganya diduga hendak melakukan transaksi narkotika saat petugas tiba di lokasi.

Selain mengamankan terduga pelaku dan barang bukti narkotika, petugas juga menemukan kandang ternak ayam dan bebek di dalam sebuah rumah yang diduga dijadikan lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkoba.

"Dari titik pertama kami melakukan penindakan, kami bergeser ke ujung Gang Jati dan menemukan sebuah kandang ternak yang berada di dalam rumah. Di tempat itu kami menemukan beberapa barang bukti lain," kata Kompol Rafli.

Menurut dia, di lokasi tersebut petugas menemukan alat hisap sabu dan sejumlah plastik pembungkus narkotika yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkoba.