Sarang Obat Keras Galian BKT Digerebek, Pelaku Kabur Tinggalkan Ratusan Butir Pil dan Motor

jpnn.com, JAKARTA - Aksi sigap warga bersama aparat TNI dan Polri berhasil membongkar tempat peredaran obat keras golongan G yang kerap beroperasi di kawasan Jalan Inspeksi Banjir Kanal Timur (BKT), Duren Sawit, Selasa (9/6).

"Kami melihat dan mendengar informasi dari masyarakat bahwa ada banyak obat di lokasi itu. Awalnya kami tidak tahu obat apa, kemudian bersama polisi dan TNI kami melakukan pengecekan, penggerebekan," kata salah seorang warga Ipit Purwanto di Jakarta Timur, Selasa.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan ratusan butir obat keras, uang yang diduga hasil penjualan, serta satu unit kendaraan bermotor yang ditinggalkan para pelaku saat melarikan diri.

Penggerebekan dilakukan setelah warga menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan peredaran obat keras di lokasi tersebut.

Informasi yang diterima menyebutkan bahwa kawasan itu sering dijadikan tempat transaksi obat-obatan terlarang yang meresahkan masyarakat sekitar.

Setelah mendapat banyak laporan dari masyarakat, warga kemudian berkoordinasi dengan aparat TNI dan Polri untuk melakukan pengecekan langsung.

"Setelah ditelusuri hingga ke sejumlah tempat yang disembunyikan, ditemukan berbagai obat keras. Kami berharap aparat tidak hanya mengamankan barang bukti, tetapi juga menangkap para pelakunya yang berhasil kabur saat dilakukan pemeriksaan," jelasnya.

Menurut Ipit, warga telah lama mengetahui adanya aktivitas transaksi obat keras yang berlangsung secara sembunyi-sembunyi di kawasan tersebut.