Sarat Filosofi Budaya, Royal Dinner Mangkunegaran ke-269 Angkat Tema Keprajuritan

Selasa, 05 Mei 2026 – 21:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah tokoh hadir dalam Royal Dinner Adeging Mangkunegaran ke-269 yang digelar di Pendopo Mangkunegaran akhir pekan lalu.

Dihadiri sekitar 150 tamu undangan dari berbagai kalangan acara itu menjadi bagian dari rangkaian Adeging Mangkunegaran 269.

Tamu yang datang di antaranya KGPAA Mangkunegara Ix, GRAJ Ancillasura Marina Sudjiwo, Respati Ardianto, Meliza M. Rusli, Nico Tahir, Aditya Bayu Nanda, hingga Agus Martowardojo.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Ix atau yang kerap disapa Gusti Bhre mengatakan Royal Dinner merupakan malam yang penuh kebersamaan dan kebahagiaan.

Dia menyatakan rasa syukur karena semua pilihan yang sudah membuktikan kerja keras dan mendukung satu sama lain bisa menciptakan suatu dampak positif dan keberlanjutan.

“Terima kasih selamat menikmati makan malamnya dan tentunya saya mewakili seluruh keluarga, terima kasih dan selamat menikmati kebersamaan,” ujar Gusti Bhre.

Di acara Royal Dinner, jamuan yang dihidangkan dalam royal heritage dinner selalu menyimpan filosofi.

Gusti Raden Ajeng Ancillasura Marina Sudjiwo atau kerap disapa Gusti Sura mengatakan Adeging Mangkunegaran tahun ini digelar pada Tahun Dal, artinya merupakan tantangan.