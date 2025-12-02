Sarinah Perkenalkan Jersey Tim Indonesia untuk SEA Games Thailand 2025

Selasa, 02 Desember 2025 – 22:58 WIB

jpnn.com, TANGERANG - Koleksi jersey terbaru Tim Indonesia untuk SEA Games 2025 di Thailand diperkenalkan melalui kolaborasi antara Sarinah dan Didit Hediprasetyo Foundation, sebagai mitra kuratorial desain dengan dukungan PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) sebagai tuan rumah penyelenggaraan.

Peluncuran jersey dilakukan di Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Koleksi jersey dikurasi oleh Didit Hediprasetyo Foundation menghadirkan pendekatan artistik yang menonjolkan keaslian tradisi Nusantara.

Dalam peluncuran koleksi ini, Didit menyampaikan desain tidak sekadar menjadi seragam untuk bertanding, tetapi juga sebuah pernyataan budaya.

“Jersey ini terinspirasi oleh keaslian tradisi kita yang berpadu dengan keindahan ragam alam Indonesia,” ujar Didit.

Selaras dengan arahan kuratorial tersebut, desain ini kemudian menerjemahkan tema Spirit of The Nation sebagai representasi tekad, kebanggaan, dan semangat para atlet Indonesia dalam mengharumkan nama Merah Putih di ajang SEA Games 2025.

Tema ini hadir melalui perpaduan warna merah dan putih sebagai identitas nasional, serta palet hijau bumi yang merepresentasikan kesuburan alam tropis Indonesia.

Desain yang telah disempurnakan kemudian diproduksi oleh Mills sebagai pihak yang memastikan hasil akhir sesuai standar performa atlet.