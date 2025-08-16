Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Saring Lebih dari 9.000 Peserta, Ini Deretan Juara Kontes Layanan Honda Nasional 2025

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 10:25 WIB
Saring Lebih dari 9.000 Peserta, Ini Deretan Juara Kontes Layanan Honda Nasional 2025 - JPNN.COM
200 finalis Kontes Layanan Honda Nasional (KLHN) 2025 yang lolos ke tingkat nasional, di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) telah mengumumkan para pemenang Kontes Layanan Honda Nasional (KLHN) 2025, yang berlangsung dari 11 hingga 14 Agustus 2025.

Kontes tahunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di jaringan penjualan dan purnajual sepeda motor Honda.

Mengusung tema “Lebih Dekat, Lebih Hangat,” KLHN 2025 menekankan pentingnya membangun koneksi yang lebih personal dan empatik dengan konsumen.

Baca Juga:

General Manager Honda Customer Care Center (HC3) AHM, Antok Yuniarso menyatakan KLHN bagian dari investasi berkelanjutan perusahaan terhadap kualitas sumber daya manusia.

“Pelayanan yang tulus dan hangat bukan hanya membangun kepuasan, tetapi juga menciptakan kepercayaan dan loyalitas jangka panjang dari konsumen,” kata Antok di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Tahun ini, KLHN diikuti 9.192 peserta dari seluruh Indonesia, dengan 200 finalis terpilih setelah proses seleksi ketat di tingkat regional.

Baca Juga:

Proses penjurian pun dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, dengan melibatkan para pakar dan praktisi layanan.

Para juri eksper memastikan standar yang dihasilkan para peserta mencerminkan kualitas layanan terbaik.

Menyaring lebih dari 9.192 peserta, ini deretan juara Kontes Layanan Honda Nasional 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kontes  Kontes Layanan Honda Nasional  Honda  AHM 
BERITA KONTES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp