Sarmuji Yakin AMMDI Bisa Membesarkan Golkar

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji yakin, Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (AMMDI) bukan hanya akan membesarkan MDI, tetapi juga bisa membesarkan Partai Golkar.

Hal tersebut dalam sambutannya pada saat hadir langsung membuka rapat kerja nasional (Rakernas) organisasi kepemudaan di Bogor, Ballroom Hotel Salak, The Heritage. Jumat (31/10).

“Saya melihat AMMDI punya peran yang cukup penting apalagi kalau kita terus-menerus benahi,” ucapnya.

Menurutnya, kelompok dakwah di Indonesia, memiliki fungsi yang sangat strategis. Meski satu kelompok kecil, tetapi bisa menjangkau masyarakat yang sangat luas.

Oleh karena itu, Sarmuji menegaskan angkatan muda MDI bisa berkiprah dan bisa memformulasikan kegiatannya.

Sarmuji mengatakan AMMDI memiliki potensi besar yaitu menyiapkan kader-kader umat dalam bentuk dai dan daiyah yang bisa menjangkau pemilih untuk meletakkan basis Partai Golkar. Potensi itu memperluas basis Partai Golkar di masyarakat.

“Kami yakin bukan hanya akan membesarkan MDI, tapi juga bisa membesarkan Partai Golkar. Tugas MDI dan AMMDI memang berdakwah, tetapi jangan lupa sisipkan Golkar,” ujarnya.

Selain Sekjen Sarmuji, terlihat terut hadir pengurus teras partai Golkar lainnya seperti di antaranya Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham. Ada Said Aldi Al Idrus Ketua Bidang Kepemudaan DPP Partai Golkar, dan Ali Mochtar Ngabalin. (flo/jpnn)



Simak! Video Pilihan Redaksi:

