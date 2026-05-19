JPNN.com - Entertainment - Gosip

Sarwendah Bantah Isu Pesugihan di Gunung Kawi, Kuasa Hukum Beri Penjelasan

Selasa, 19 Mei 2026 – 15:15 WIB
Sarwendah saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah akhirnya buka suara soal kabar viral yang menyeret namanya dalam isu pesugihan di Gunung Kawi.

Kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon mengklarifikasi sekaligus membantah mengenai isu tersebut.

Dia mengatakan bahwa kliennya memang sempat datang ke Gunung Kawi beberapa tahun lalu.

Namun, kedatangan Sarwendah ke sana untuk keperluan syuting sebuah podcast, bukan seperti isu yang beredar.

"Perlu kami luruskan bahwa yang terjadi adalah sudah cukup lama video itu, kira-kira 2021-2022 lah. Jadi pada saat itu memang ada syuting podcast Kakak Beradik. Jadi memang pada saat itu klien kami bersama timnya memang ke sana untuk aktivitas syuting," kata Abraham Simon di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan, Senin (18/5).

Tidak sendiri, Sarwendah ke sana bersama sejumlah orang termasuk adik Ruben Onsu, Jordi Onsu.

Abraham Simon menuturkan, konten yang diproduksi podcast itu memang mengambil tema horor.

Dia lantas menegaskan, munculnya isu pesugihan di Gunung Kawi yang menyeret nama Sarwendah itu tentu merugikan nama baik kliennya.

Sarwendah melalui kuasa hukumnya akhirnya buka suara soal kabar viral yang menyeret namanya dalam isu pesugihan di Gunung Kawi.

TAGS   Sarwendah  Sarwendah Tan  Gunung Kawi  pesugihan 
