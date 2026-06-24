Sarwendah Datangi Komnas Perempuan, Kuasa Hukum Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah mengambil langkah baru di tengah persoalannya dengan mantan suaminya, Ruben Onsu, perihal anak.

Terbaru, Sarwendah bersama tim kuasa hukumnya mendatangi kantor Komnas Perempuan pada Selasa (23/6).

Kunjungan tersebut terjadi sehari setelah pihak Ruben Onsu mendatangi kantor KPAI, Jakarta Pusat, pada Senin (22/6) lalu.

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu lantas menjelaskan mengenai kedatangan pihaknya ke kantor Komnas Perempuan.

"Kami di sini berdiskusi, kami di sini mencari solusi. Kami tidak bermaksud apa pun ya, apalagi hal-hal yang negatif tidak ada, kami di sini hanya berdiskusi dan mencari solusi ya," ujar Chris Sam Siwu di Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa.

Dia menegaskan kedatangan pihaknya bukan untuk mencari siapa yang benar dan salah, melainkan menggunakan hak Sarwendah sebagai seorang perempuan.

"Kami tidak mencari siapa salah siapa benar, kami hanya menggunakan hak kami ya bahwa di sini ada Komnas Perempuan ya kami gunakan hak klien kami sebagai perempuan. Tidak meminta dukungan tetapi hanya menyampaikan hak, dukungan itu dapat dari apa yang dia sampaikan sebenar-benarnya," kata Chris.

Namun, dia enggan menjelaskan dengan detail mengenai pembahasan diskusi yang dilakukan dengan pihak Komnas Perempuan tersebut.