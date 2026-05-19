Sarwendah Jadi Sorotan seusai Disebut Kuncen Gunung Kawi, Begini Reaksi Pesulap Merah

Selasa, 19 Mei 2026 – 14:12 WIB
Pesulap Merah alias Marcel Radhival mangkir. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pesulap Merah angkat bicara mengenai ramainya isu Sarwendah, melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi, Jawa Timur.

Adapun kuncen atau juru kunci Gunung Kawi dalam sebuah wawancara menyebut nama Sarwendah, sebagai salah satu artis yang datang.

Pesulap Merah mengaku terkejut ketika nama Sarwendah disebut secara terang-terangan oleh sang kuncen. Meski begitu, dia tidak dapat memastikan kebenaran informasi tersebut.

Pemilik nama asli Marcel Radhival, itu mendatangi Gunung Kawi karena ingin melihat langsung budaya dan kepercayaan yang berkembang di kawasan tersebut.

"Yang saya temukan di sana memang ritual atau ibadah orang-orang Kejawen. Di sana juga ada situs budaya dan lima tempat ibadah agama. Jadi lebih ke tempat wisata untuk melihat peninggalan zaman dahulu," ujarnya, dikutip dari kanal Reyben Entertainment di YouTube, Selasa (19/5).

Pesulap Merah juga menegaskan tidak ingin menyudutkan kepercayaan tertentu.

Menurutnya, praktik yang ada di Gunung Kawi merupakan bagian dari keyakinan masyarakat setempat yang harus dihormati.

Terkait sejumlah nama artis dan politikus yang disebutkan oleh sang kuncen, Pesulap Merah menekankan bahwa belum ada kepastian mengenai tujuan kedatangan tokoh-tokoh tersebut.

Pesulap Merah terkejut nama Sarwendah disebut kuncen Gunung Kawi dan berharap sang artis segera klarifikasi.

TAGS   pesulap merah  Sarwendah  kuncen  pesugihan  kuncen gunung kawi 
