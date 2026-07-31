Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Sarwendah Kembali Klarifikasi Soal Kegiatan di Gunung Kawi

Jumat, 31 Juli 2026 – 09:09 WIB
Sarwendah Kembali Klarifikasi Soal Kegiatan di Gunung Kawi - JPNN.COM
Sarwendah. Foto: Instagram/sarwendah29

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah kembali menyampaikan klarifikasi terkait rumor melakukan ritual di Gunung Kawi.

Kali ini, klarifikasi disampaikannya ketika berbincang dalam podcast milik Denny Sumargo.

Mantan istri Ruben Onsu itu menegaskan bahwa kedatangannya ke Gunung Kawi yakni untuk syuting bukan menjalani ritual.

Baca Juga:

"Aku syuting program KBP The Lost World, ada videonya. Jadi aku ke situ syuting horor," kata Sarwendah.

Perempuan berusia 36 tahun itu menjelaskan, dirinya di sana untuk syuting program horor yang diproduksi oleh MOP Channel milik Ruben Onsu.

Oleh sebab itu, Sarwendah kembali menegaskan bahwa rumor dirinya melakukan pesugihan ke Gunung Kawi tidaklah benar.

Baca Juga:

"Sama sekali tidak benar," tegas mantan personel Cherrybelle itu.

Menurut Sarwendah, selama berada di Gunung Kawi, dirinya dan kru mengikuti beberapa kegiatan adat.

Selebritas Sarwendah kembali menyampaikan klarifikasi terkait rumor melakukan ritual di Gunung Kawi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sarwendah  Ruben Onsu  Gunung Kawi  Sarwendah Tan 
BERITA SARWENDAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp