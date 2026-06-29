Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Sarwendah Mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan, Ada Apa?

Senin, 29 Juni 2026 – 14:54 WIB
Sarwendah Mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan, Ada Apa? - JPNN.COM
Sarwendah. Ilustrasi. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin (29/6).

Sarwendah enggan berbicara banyak ketika ditanyai oleh awak media.

Dia menyerahkan kepada kuasa hukumnya untuk menjelaskan perihal kedatangan mereka tersebut.

Baca Juga:

"Pokoknya semuanya, nanti dilanjutkan semua sama kuasa hukum saya juga. Jadi, makasih biar mereka (yang menjelaskan)," ujar Sarwendah di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin.

Kuasa hukum Sarwendah, Korbinianus Molmen Nomer mengatakan kedatangan Sarwendah guna menyerahkan bukti tambahan terkait laporannya terhadap sejumlah akun sosial media.

Adapun laporan tersebut telah didaftarkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 26 Juni 2026.

Baca Juga:

"Ini bukan yang pertama kali ya. Jadi hari ini kami datang menyerahkan bukti tambahan saja. Sudah ada laporan polisinya," kata Korbinianus Molmen Nomer.

Dia mengungkapkan barang bukti tambahan yang diserahkan oleh kliennya tadi berupa gambar tangkapan layar dari akun-akun sosial media, yang diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Sarwendah.

Selebritas Sarwendah bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin (29/6).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sarwendah  polres metro jakarta selatan  kasus Sarwendah  kuasa hukum sarwendah 
BERITA SARWENDAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp