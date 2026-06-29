Sarwendah Mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan, Ada Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin (29/6).

Sarwendah enggan berbicara banyak ketika ditanyai oleh awak media.

Dia menyerahkan kepada kuasa hukumnya untuk menjelaskan perihal kedatangan mereka tersebut.

"Pokoknya semuanya, nanti dilanjutkan semua sama kuasa hukum saya juga. Jadi, makasih biar mereka (yang menjelaskan)," ujar Sarwendah di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin.

Kuasa hukum Sarwendah, Korbinianus Molmen Nomer mengatakan kedatangan Sarwendah guna menyerahkan bukti tambahan terkait laporannya terhadap sejumlah akun sosial media.

Adapun laporan tersebut telah didaftarkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 26 Juni 2026.

"Ini bukan yang pertama kali ya. Jadi hari ini kami datang menyerahkan bukti tambahan saja. Sudah ada laporan polisinya," kata Korbinianus Molmen Nomer.

Dia mengungkapkan barang bukti tambahan yang diserahkan oleh kliennya tadi berupa gambar tangkapan layar dari akun-akun sosial media, yang diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Sarwendah.